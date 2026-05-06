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#Roman francophone

Et après...

Guillaume Musso

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A huit ans, Nathan est entré dans le tunnel lumineux de la "mort imminente". Plongeant dans un lac pour aider une fillette, l'enfant s'est noyé. Arrêt cardiaque, mort clinique. Et puis, de nouveau, la vie. Vingt ans après, Nathan est devenu l'un des plus brillants avocats de New York et a tout oublié de l'épisode. Mais aujourd'hui qu'il connaît la réussite, la notoriété et la prospérité, il va découvrir pourquoi il est revenu. Est-il encore un homme comme les autres? Une histoire d'amour et de suspense, une course vers l'inconnu qui se lit avec la gorge nouée mais l'envie irrésistible de tourner la page... Et Après est le roman qui a consacré la rencontre de Guillaume Musso avec le public. Depuis ce premier et immense succès, ce jeune auteur traduit dans le monde entier a conquis des millions de lecteurs et imposé un style original où le suspense se mêle à l'émotion.

Par Guillaume Musso
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Guillaume Musso

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Et après...

Guillaume Musso

Paru le 01/05/2026

512 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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