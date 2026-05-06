Les éveillées

Rome, chapelle Sixtine. Les visiteurs du monde entier admirent la célèbre fresque de Michel-Ange, La Création d'Adam. Mais personne ne remarque un détail : une femme près de Dieu. Une femme qui n'a jamais existé dans la Bible. Mandaté en secret par le Vatican, un ethnologue doit percer ce mystère. Le compte à rebours a commencé pour l'Eglise. Paris. Agathe mène une vie ordinaire. Un jour, elle prend un étrange appel et perd connaissance. La jeune femme est alors harcelée par une inconnue qui lui ordonne de rejoindre Lilith. La première femme, selon des textes hérétiques. Lilith, la rebelle qui a refusé d'obéir à Dieu et fut damnée pour l'éternité. Pour sauver sa vie, de Paris à l'île de Majorque, Agathe va découvrir un extraordinaire secret familial. Un secret immémorial. Un secret qui est en vous. Enseignements occultes, synchronicités, ayahuasca, masculin et féminin sacrés... Eric Giacometti réécrit la version originale des Eveillées dans une édition inédite de ce thriller initiatique. C'est " le chant de Lilith " . L'auteur sait remonter dans le temps, comme il entraîne ses lecteurs dans l'univers de la recherche médicale la plus pointue, qui s'efforce de mieux comprendre les secrets du cerveau. Ouest France. Les messages codés et les symboles religieux, confrontés aux vérités scientifiques, nourrissent un suspense ésotérique pur jus. Le Parisien week-end.