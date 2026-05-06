Le voyage de Marco Polo

"Les frères Polo ne voulaient pas aller en Chine, c'était trop loin. ". . Né dans une famille de riches marchands dans la toute- puissante Venise du XIIIe siècle, Marco Polo s'embarque à dix-sept ans pour un voyage qui lui fera atteindre Pékin en 1275. Il séjourne en Chine pendant seize années, durant lesquelles il est chargé de nombreuses missions dans le pays. A son retour à Venise en 1295, Marco Polo participe à la bataille de Curzola, où il est fait prisonnier par les Génois. C'est pendant sa captivité qu'il dicte à l'un de ses compagnons le récit de ses voyages, un des tout premiers témoignages occidentaux sur l'Asie et l'Extrême-Orient. La version qu'en donne ici Victor Chklovski met l'accent sur la géopolitique de l'époque et les stratégies commerciales des grandes cités-Etats.