IA : le grand enfumage

Implantation à marche forcée de data centers avides d'énergie et d'eau, bouleversement du marché du travail, usages militaires affranchis de toute éthique, robots conversationnels se substituant aux vrais amis, chaos sur les réseaux sociaux... La réalité de l'intelligence artificielle que les grandes entreprises de la tech veulent nous imposer est à des années-lumière de la nouvelle ère d'abondance qu'elles nous vendent. Si nous avons une vague conscience du danger, il nous est souvent difficile de nous figurer l'étendue de ce qui se joue. C'est l'objet de ce livre : appréhender tous les impacts de manière systémique pour comprendre qu'ils ne sont pas des bugs indésirables dans la machine, mais la conséquence logique de la concentration du pouvoir dans les mains de quelques-uns. Il est urgent de mettre en débat la place de l'IA dans nos vies, de poser des limites à son usage et de reprendre le pouvoir sur notre quotidien. Lou Welgryn et Théo Alves Da Costa codirigent Data for Good, une association de citoyens experts de la tech qui mettent à disposition leurs compétences au service de la justice sociale et environnementale et de la protection de nos démocraties.