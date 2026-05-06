Ce qui séduit est une autofiction, dont les premiers épisodes sont parus sous la forme d'un webcomic sur Instagram et qui ont rapidement connu un grand succès. Juliette raconte avec lucidité et beaucoup d'humour ce qui la séduit chez les garçons qu'elles rencontrent sur les applis de rencontre. Et ce qui les séduit chez elle (pense-t-elle)... Car derrière les histoires pleine d'humour, les rebondissements improbables et les situations cartoonesques (mais tout est vrai), c'est une vraie réflexion féministe, originale et non donneuse de leçon que mène Juliette Boutant, l'autrice avec Thomas Mathieu du projet Crocodile, BD pionnière sur le harcèlement de rue. Pick me, incel, love bombing, emprise, role play, ghosting... Une BD pour réfléchir aux nouveaux codes amoureux.