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#Bande dessinée jeunesse

Alter egos

Melissa Bellevigne

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Il faut parfois se perdre pour mieux se retrouver. Holly et Jamie sont étudiants à l'Université d'Edimbourg. Meilleurs amis depuis l'enfance, ils partagent tout... ou presque. Car Jamie cache un secret qu'il n'ose révéler : il est fou amoureux de Holly. Alors qu'il s'enfonce dans un quotidien qu'il juge trop étroit, elle s'épanouit grâce à l'attention passionnée de son professeur de littérature, qui la pousse à écrire son premier roman. Mais quand Wallace, un étudiant charismatique et créateur de contenu reconnu, propose à Jamie de l'accompagner dans un tour des châteaux d'Europe, celui-ci voit l'occasion rêvée de s'évader. Pour la première fois, Holly et Jamie prennent des chemins différents. Ce qu'ils ignorent, c'est que leur séparation aura des répercussions qui les marqueront à jamais. Pour le pire, ou pour le meilleur ?

Par Melissa Bellevigne
Chez Albin Michel

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Auteur

Melissa Bellevigne

Editeur

Albin Michel

Genre

Romans, témoignages & Co

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Alter egos

Melissa Bellevigne

Paru le 06/05/2026

544 pages

Albin Michel

19,90 €

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