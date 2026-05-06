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Métiers de la santé

Foucher

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Une attestation obligatoire pour pouvoir exercer tout métier de santé, à renouveler tous les 4 ans. Cette édition est conforme aux dernières recommandations du CFRC (Conseil Français de Réanimation Cardio-pulmonaire). Cet ouvrage s'adresse à un très large public : professionnels et étudiants, médecins, infirmiers, ambulanciers, aides-soignants... Il est rédigé par le CESU 54 - Centre de formation du Grand Est AFGSU et présente des mini-fiches avec illustrations, schémas et dessins en couleurs pour aller à l'essentiel. Au sommaire : prise en charge, alerte, plans de secours, techniques de soins lors des urgences, traitement, ACR, protocoles... Inclus, l'accès à des vidéos de simulation par notre partenaire Panacéa, conseil et formation santé. Objectifs : - Identifier et hiérarchiser l'urgence médicale. - Pratiquer les gestes permettant de porter secours en attendant l'arrivée de l'équipe médicale. - Mettre en oeuvre les soins d'urgence dans un environnement médicalisé.

Par Foucher
Chez Foucher

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Auteur

Foucher

Editeur

Foucher

Genre

Professions médico-sociales

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Métiers de la santé

Foucher

Paru le 24/06/2026

132 pages

Foucher

11,90 €

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