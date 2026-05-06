Cahier de vacances Stéphane Bern - Rois et Reines

Voyagez à travers les siècles et les cours d'Europe ! Chers Amis, cet été, partez à la rencontre des rois et des reines qui ont marqué l'Histoire ! Je vous emmène au coeur des grandes cours d'Europe, entre intrigues, alliances, rivalités et destins fascinants. De la France à l'Angleterre, en passant par l'Italie et les grandes dynasties européennes, découvrez souverains emblématiques, reines influentes et épisodes marquants à travers des jeux variés, anecdotes et défis historiques. Suivez-moi pour apprendre l'Histoire en vous amusant et éveiller votre curiosité.