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Cahier de vacances Stéphane Bern - Rois et Reines

Stéphane Bern

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Voyagez à travers les siècles et les cours d'Europe ! Chers Amis, cet été, partez à la rencontre des rois et des reines qui ont marqué l'Histoire ! Je vous emmène au coeur des grandes cours d'Europe, entre intrigues, alliances, rivalités et destins fascinants. De la France à l'Angleterre, en passant par l'Italie et les grandes dynasties européennes, découvrez souverains emblématiques, reines influentes et épisodes marquants à travers des jeux variés, anecdotes et défis historiques. Suivez-moi pour apprendre l'Histoire en vous amusant et éveiller votre curiosité.

Par Stéphane Bern
Chez Fayard

|

Auteur

Stéphane Bern

Editeur

Fayard

Genre

Jeux

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Cahier de vacances Stéphane Bern - Rois et Reines

Stéphane Bern

Paru le 06/05/2026

63 pages

Fayard

9,90 €

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