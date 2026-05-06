Après Avoir un chien, LE livre déclaration d'amour pour tous les membres de la "team chats" ! Avoir un chat, ça peut surprendre et laisser des souvenirs sur la peau... ou sur les meubles. Avoir un chat, c'est le voir lézarder au soleil, se faire dorer les coussinets, sans la moindre culpabilité. Avoir un chat, c'est perdre des parties de cache-cache et reconnaître qu'on est face à un expert. Avoir un chat, c'est faire des rêves parsemés d'étoiles car un. e gardien. ne veille sur tes nuits. Avoir un chat, c'est pouvoir compter sur un·e ami·e attentionné·e qui sait quand venir te réconforter.