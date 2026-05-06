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Avoir un chat

Marie Gosset

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Après Avoir un chien, LE livre déclaration d'amour pour tous les membres de la "team chats" ! Avoir un chat, ça peut surprendre et laisser des souvenirs sur la peau... ou sur les meubles. Avoir un chat, c'est le voir lézarder au soleil, se faire dorer les coussinets, sans la moindre culpabilité. Avoir un chat, c'est perdre des parties de cache-cache et reconnaître qu'on est face à un expert. Avoir un chat, c'est faire des rêves parsemés d'étoiles car un. e gardien. ne veille sur tes nuits. Avoir un chat, c'est pouvoir compter sur un·e ami·e attentionné·e qui sait quand venir te réconforter.

Par Marie Gosset
Chez Casterman

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Auteur

Marie Gosset

Editeur

Casterman

Genre

Albums 3 ans et +

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Avoir un chat

Marie Gosset

Paru le 20/05/2026

48 pages

Casterman

13,95 €

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Scannez le code barre 9782203302563
9782203302563
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