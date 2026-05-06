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Le monde musulman du XIe au XVe siècle

Christophe Picard

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L' histoire du monde musulman entre le XIe et le XVe siècle est féconde et contrastée dans un monde immense qui s'étend du Gange au Tage. L'étude des principaux événements souligne la profonde mutation des sociétés et des Etats. Dans cette ère troublée, marquée par de nouvelles invasions, les signes d'une crise durable ne manquent pas tant sur le plan économique qu'intellectuel. Mais réduire cette période de l'histoire de l'Islam à un lent déclin serait méconnaître le dynamisme persistant des sociétés islamisées ainsi que l'expansion musulmane dans les Balkans et en Afrique de l'Est, et la diffusion de la religion d'Allâh autour de l'océan Indien. Des textes et des illustrations commentés, la chronologie ainsi que le glossaire permettent aux étudiants de trouver des précisions sur les événements et sur la civilisation islamique et de se familiariser avec une période mal connue de l'histoire médiévale.

Par Christophe Picard
Chez Armand Colin

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Auteur

Christophe Picard

Editeur

Armand Colin

Genre

Ouvrages généraux

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Le monde musulman du XIe au XVe siècle

Christophe Picard

Paru le 06/05/2026

192 pages

Armand Colin

19,50 €

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Scannez le code barre 9782200643058
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