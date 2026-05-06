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Les femmes dangereuses

Laure Adler

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"Elles existent à travers le monde, affrontant l'avenir avec inquiétude et tentant d'embrasser ce qu'elles perçoivent, de faire corps avec elles-mêmes, d'être au plus près de la faille, de l'incertitude, du trouble, de l'approche de la vérité", Laure Adler. La plume érudite et brillante de Laure Adler, remet très justement en lumière les femmes - écrivaines, artistes, penseuses ou photographes - qui ont trop souvent été invisibilisées. Cet ouvrage est une compilation originale des textes issus de la collection "Les Femmes qui", préfacé d'un essai inédit de Laure Adler.

Par Laure Adler
Chez Flammarion

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Auteur

Laure Adler

Editeur

Flammarion

Genre

Ecrits sur l'art

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Les femmes dangereuses

Laure Adler

Paru le 13/05/2026

180 pages

Flammarion

15,00 €

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