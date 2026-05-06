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#Roman francophone

For Whom the Belle Tolls

Jaysea Lynn

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Lily n'est pas ravie de mourir, mais ce qui l'attend dans l'Au-delà est une magnifique surprise. Alors qu'elle explore les différents Paradis, elle se surprend à être attirée par un endroit que la plupart des gens évitent : l'Enfer. Forte de son expérience en SAV et d'années de sarcasmes refoulés, elle devient une alliée pour les démons du portail, faisant ce qu'aucun humain n'a jamais fait : leur donner un coup de main. Mais quelque chose s'agite au-delà des frontières de ce monde, menaçant de détruire son nouveau foyer...

Par Jaysea Lynn
Chez Flammarion

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Auteur

Jaysea Lynn

Editeur

Flammarion

Genre

Contes et nouvelles

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For Whom the Belle Tolls

Jaysea Lynn trad. Elodie Coello

Paru le 06/05/2026

704 pages

Flammarion

27,90 €

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Scannez le code barre 9782080143532
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