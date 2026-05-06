For Whom the Belle Tolls

Lily n'est pas ravie de mourir, mais ce qui l'attend dans l'Au-delà est une magnifique surprise. Alors qu'elle explore les différents Paradis, elle se surprend à être attirée par un endroit que la plupart des gens évitent : l'Enfer. Forte de son expérience en SAV et d'années de sarcasmes refoulés, elle devient une alliée pour les démons du portail, faisant ce qu'aucun humain n'a jamais fait : leur donner un coup de main. Mais quelque chose s'agite au-delà des frontières de ce monde, menaçant de détruire son nouveau foyer...