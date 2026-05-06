Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman francophone

Max Jacob et le jeune SS

Philippe Douroux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En 1941, lors d'un dîner de notables à Montargis, le poète Max Jacob rencontre Jacques Evrard, un jeune homme de 17 ans qui vient de publier son premier recueil de poésie. En rentrant chez lui, Max Jacob écrira son célèbre texte Conseils à un jeune poète. Le jeune et son aîné vont échanger trois lettres et ne se reverront plus. Trois ans plus tard, Max Jacob est arrêté par la police parce qu'il est juif, puis transféré à Drancy, où il meurt. Quelques mois après, le jeune Jacques Evrard s'engage dans la LVF, qui sera bientôt intégrée à la Waffen SS. A la fin de sa vie, en 1993, Evrard publie un livre étrange, Correspondance entre Max Jacob et un jeune poète, qui n'est pas tout à fait un hommage...

Par Philippe Douroux
Chez Flammarion

|

Auteur

Philippe Douroux

Editeur

Flammarion

Genre

XXe siècle

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Max Jacob et le jeune SS par Philippe Douroux

Commenter ce livre

 

Max Jacob et le jeune SS

Philippe Douroux

Paru le 06/05/2026

174 pages

Flammarion

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782080141859
9782080141859
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.