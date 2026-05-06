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#Bande dessinée jeunesse

Connexion perdue

Shakti Staal

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Quand 2 meilleures amies ultra-connectées se retrouvent coupées du monde dans un gîte isolé, les vacances prennent une tournure inattendue. Entre fous rires, jalousies et premiers émois, Louane et Mélissa vont découvrir que la vraie connexion ne passe pas par le Wi-Fi... mais par le coeur ! Louane, 12 ans, et Mélissa, 13 ans, sont inséparables... et accros à leurs téléphones. Mais quand Mélissa est invitée à passer l'été avec la famille de Louane au fin fond de la Lozère, c'est la panique : les vacances vont se passer sans réseau ! Sous l'impulsion du père, toute la famille se lance dans une détox digitale forcée. Les vacances tranquilles s'avèrent être pleines d'aventures : kayak sur le Tarn, coup de coeur pour un jeune moniteur, bagues qui changent de couleur selon les émotions, tensions entre les deux amies... Ce roman lumineux explore l'amitié vraie, la quête d'identité et le rapport aux écrans, avec humour, tendresse et suspense.

Par Shakti Staal
Chez Larousse

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Auteur

Shakti Staal

Editeur

Larousse

Genre

Romans, témoignages & Co

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Connexion perdue

Shakti Staal

Paru le 06/05/2026

320 pages

Larousse

13,99 €

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