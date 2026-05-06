Résumé Gabby aimerait lire une histoire à Pandy Pattes, mais il y a un petit problème : le texte et les illustrations ont disparu ! Pour les faire apparaître, les deux amis vont devoir retrouver le Miaougicien d'Oz et déjouer les plans d'une méchante sorcière. Mais celle-ci est prête à tout pour leur mettre des bâtons dans les roues... La série télévisée Gabby et la maison magique adaptée en romans ! - Une aventure de Gabby et ses Gabby Chats dans leur maison de poupées magique ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les fans de magie et de chats ! Dès 6 ans.