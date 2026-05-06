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#Roman jeunesse

Le Miaougicien d'Oz

Studios Universal, DreamWorks

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Résumé Gabby aimerait lire une histoire à Pandy Pattes, mais il y a un petit problème : le texte et les illustrations ont disparu ! Pour les faire apparaître, les deux amis vont devoir retrouver le Miaougicien d'Oz et déjouer les plans d'une méchante sorcière. Mais celle-ci est prête à tout pour leur mettre des bâtons dans les roues... La série télévisée Gabby et la maison magique adaptée en romans ! - Une aventure de Gabby et ses Gabby Chats dans leur maison de poupées magique ! - Une maquette richement illustrée par des images de la série animée - Pour tous les fans de magie et de chats ! Dès 6 ans.

Par Studios Universal, DreamWorks
Chez Hachette

|

Auteur

Studios Universal, DreamWorks

Editeur

Hachette

Genre

Première bibliothèque rose

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Le Miaougicien d'Oz

Studios Universal, DreamWorks

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017371991
9782017371991
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