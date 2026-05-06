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Passeport Stitch - Passez un été stitchement fun !

Justine Simorre

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Embarquez pour un été festif avec le plus attachant des extraterrestres ! - Plongez dans l'univers coloré de Stitch à travers des pages thématiques captivantes sur les vacances, le surf, la culture hawaïenne... - Faites travailler vos neurones avec des jeux variés (mots croisés, énigmes, points à relier...) tout en vous amusant. - Testez vos connaissances grâce aux quiz et vrai-faux, et découvrez quel personnage vous ressemble vraiment ! - Laissez libre cours à votre créativité avec des activités tendance : coloriages zen, pixel art, origami... - Retrouvez tous les corrigés détaillés en fin d'ouvrage, pour ne pas sécher !

Par Justine Simorre
Chez Hachette

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Auteur

Justine Simorre

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Passeport Stitch - Passez un été stitchement fun !

Justine Simorre

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

7,99 €

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Scannez le code barre 9782017362715
9782017362715
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