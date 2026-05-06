Mes jeux de vacances Stitch

Des jeux pour réviser avec tes héros préférés ! Cet été, avec Stitch et ses amis, révise en t'amusant : - De nombreux jeux variés et ludiques, permettant de revoir les apprentissages de l'année : jeux de français (repérage et tracé de lettres), jeux de maths et de logique (dénombrer des objets, coloriage par numéros), jeux d'observation (jeux de différences, labyrinthes), jeux de graphisme... - De grandes scènes Cherche et trouve, pour mettre en oeuvre les différentes compétences acquises, aiguiser son sens de l'observation, sa concentration et sa réflexion ; - Toutes les solutions en fin d'ouvrage.