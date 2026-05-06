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Passeport parents-enfants Escape Games

Sandra Lebrun

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Le cahier de vacances qui fait jouer toute la famille. Plongez en famille dans 3 Escape Games palpitants ! Perdus dans les couloirs du temps Traversez les époques et déjouez les pièges du passé. Piège en haute mer Sauvez un équipage après un naufrage. La course à l'héritage Parcourez l'Europe à la recherche d'un mystérieux héritage. Parents et enfants, prêts à unir vos forces pour réussir la mission ? Cet été, plus qu'un cahier de vacances... une véritable aventure à partager !

Par Sandra Lebrun
Chez Hachette

|

Auteur

Sandra Lebrun

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Passeport parents-enfants Escape Games

Sandra Lebrun

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

7,99 €

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Scannez le code barre 9782017362623
9782017362623
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