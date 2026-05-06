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Angleterre Sud

Collectif, Hachette tourisme

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Le meilleur du Sud de l'Angleterre : - Un guide ultra facile à consulter pour un voyage clé en main : les plus belles visites, les meilleures adresses locales, des cartes et des plans très lisibles, des informations pratiques claires et synthétiques, et de nombreuses photos. - Toutes les envies de voyage dans le Sud de l'Angleterre : en voiture, en train et des conseils pour circuler en van. Suivez notre circuit entre Portsmouth et les Cornouailles ; effectuez une boucle de Londres à Bristol en passant par Bath, les villages des Cotswolds et Oxford ou prenez votre temps avec un itinéraire dans le Sussex et le Kent (Bristol, Canterbury...). - Des thématiques illustrées et en immersion dans la destination : les plus belles plages et routes côtières, les châteaux étonnants, les lieux de tournage de séries mythiques, les jardins anglais... sans oublier les royals et des activités pour tous. - Des bonnes adresses de pubs, distilleries, terrasses les pieds dans l'eau... pour se restaurer et sortir par deux autrices qui vivent dans la région. - 40 cartes et 150 photos environ. Suivez le guide et faites-vous plaisir, c'est Simplissime !

Par Collectif, Hachette tourisme
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette tourisme

Editeur

Hachette

Genre

Grande-Bretagne

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Angleterre Sud

Collectif, Hachette tourisme

Paru le 06/05/2026

192 pages

Hachette

10,95 €

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