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Apprendre à dessiner Cozy

Beckycas

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Créez votre petit monde cozy ! Vous rêvez de savoir dessiner d'adorables scènes très cozy avec des personnages et des objets kawaii ? Laissez-vous guider par le savoir-faire de Beckycas ! Quel matériel utiliser, comment bien débuter, des pas-à-pas clairs et détaillés : retrouvez dans ce livre tout ce qu'il vous faut pour découvrir l'art de l'illustration tout en douceur. Quel que soit votre niveau, vous apprendrez à dessiner sans difficulté des personnages selon les modèles. Puis, grâce aux astuces d'une véritable artiste, trouvez votre propre style et créez à l'infini !

Par Beckycas
Chez Hachette

|

Auteur

Beckycas

Editeur

Hachette

Genre

Techniques artistiques

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Apprendre à dessiner Cozy

Beckycas

Paru le 27/05/2026

144 pages

Hachette

14,95 €

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Scannez le code barre 9782017356127
9782017356127
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