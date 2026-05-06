Apprendre à dessiner Cozy

Créez votre petit monde cozy ! Vous rêvez de savoir dessiner d'adorables scènes très cozy avec des personnages et des objets kawaii ? Laissez-vous guider par le savoir-faire de Beckycas ! Quel matériel utiliser, comment bien débuter, des pas-à-pas clairs et détaillés : retrouvez dans ce livre tout ce qu'il vous faut pour découvrir l'art de l'illustration tout en douceur. Quel que soit votre niveau, vous apprendrez à dessiner sans difficulté des personnages selon les modèles. Puis, grâce aux astuces d'une véritable artiste, trouvez votre propre style et créez à l'infini !