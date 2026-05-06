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Berlin 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

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Vivez un séjour inoubliable à Berlin grâce à ce guide de format poche ultra complet ! Découvrez les incontournables de la destination comme les lieux plus confidentiels, les quartiers authentiques et les adresses tendance... Des expériences uniques et des activités originales : découvrir les vestiges du mur de Berlin, pagayer sur la Spree ou survoler la capitale, partir en virée au volant d'une Trabant, explorer les souterrains ou s'initier à l'art contemporain dans un bunker... Les meilleures adresses soigneusement sélectionnées par nos auteurs : les meilleurs Biergärten, les spots les pieds dans l'eau, les boutiques gourmandes et les spécialités allemandes, les terrasses et rooftops les plus sympas, les marchés et les clubs electro... Des quartiers à parcourir en prenant son temps, en mixant visites culturelles et échappées dans des parcs, jolies boutiques, pauses dans un salon de thé ou dans un pub. Un carnet pratique avec toutes les infos utiles. Un plan par quartier et un plan détachable.

Par Collectif
Chez Hachette

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Auteur

Collectif

Editeur

Hachette

Genre

Guides pratiques

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Berlin 2026-2027 Guide Un Grand Week-end

Collectif

Paru le 20/05/2026

224 pages

Hachette

10,95 €

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Scannez le code barre 9782017337843
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