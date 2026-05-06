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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Thérèse Bonté

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21 séquences joyeuses et stimulantes pour réviser les notions-clés du programme avec Sami et Julie ! Spécialement conçu par des enseignants pour susciter le plaisir de lire, votre cahier de vacances Sami et Julie vous propose : - La révision des notions fondamentales de l'année de CM1 : - en français (lecture, conjugaison, grammaire, orthographe, lexique...) - en mathématiques (additions, soustractions, multiplications, divisions et fractions ; mesures et longueurs, figures planes, solides, symétrie axiale...) - en histoire-géographie - en sciences et en anglais - Des pages " Vive les vacances " remplies de jeux et d'informations documentaires - Des autocollants récompenses à coller après chaque révision EN PLUS ! - Un extrait de l'Escape Game " Voyage infernal " - De jolis autocollants à coller sur ses affaires de classe

Par Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Thérèse Bonté
Chez Hachette

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Auteur

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Thérèse Bonté

Editeur

Hachette

Genre

CM1

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Thérèse Bonté

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,90 €

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Scannez le code barre 9782017326366
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