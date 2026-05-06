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Le journal organiseur des profs des écoles

Sobelle

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Un véritable outil de pilotage pédagogique pensé par une enseignante pour les enseignants. Il contient tous les éléments nécessaires à la gestion quotidienne et annuelle d'une classe, tout en offrant une grande souplesse d'utilisation. Une organisation claire et complète : Une page par jour pour noter les préparations, les observations, les ajustements - Une vue mensuelle datée pour planifier efficacement - Des calendriers trimestriels avec les vacances de toutes les zones académiques. Un outil personnalisable : Des pages à compléter selon les besoins : effectifs, anniversaires, projets, matériel, suivis individualisés (PAI, PAP, PPS), rendez-vous avec les parents... Des espaces pour coller ses progressions, poésies, chants, lectures, notes...

Par Sobelle
Chez Hachette

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Auteur

Sobelle

Editeur

Hachette

Genre

Pédagogie

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Le journal organiseur des profs des écoles

Sobelle

Paru le 06/05/2026

284 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017305323
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