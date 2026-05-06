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Cahier de vacances années 2000

Collectif, Hachette

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Les débuts de MSN, les jeans taille basse et les soirées devant Loft Story font leur grand retour. Faites bouillir votre cerveau tout au long de ce voyage ludique dans une époque où tout semblait possible... même les bracelets fluos ! - Des quiz sur les débuts d'internet et des réseaux sociaux - Des jeux autour des icônes pop qui ont marqué la génération MP3 - Des énigmes mode et beauté pour décoder les tendances improbables qui nous ont fait vibrer - Et des activités créatives façon skyblog : test de personnalité, stickers à découper... Rappelez-vous vos meilleurs souvenirs et animez vos vacances avec une bonne dose de fun et de nostalgie glitter

Par Collectif, Hachette
Chez Hachette

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Auteur

Collectif, Hachette

Editeur

Hachette

Genre

Jeux

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Cahier de vacances années 2000

Collectif, Hachette

Paru le 06/05/2026

64 pages

Hachette

9,95 €

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