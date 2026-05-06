Inspire? par les portraits de son grand-pe?re, de son pe?re et de son fre?re qui travaillent encore la coupe de bois a? cheval dans le massif des Ecrins, Eric Savoldelli signe un premier roman graphique d'une grande justesse sur l'immigration italienne des anne?es cinquante, la haute montagne, et la force de la relation homme-animal. Un peu avant mes vingt-deux ans, en discutant avec mes parents, j'ai de?couvert que mon grand-pe?re paternel ne s'appelait pas Romano mais Melchissedecco. Je ne l'ai malheureusement presque pas connu, il est de?ce?de? en 2002, mais je connaissais de?ja? son histoire. Il avait traverse? les Alpes a? pied vers la France quand il avait quatorze ans pour trouver du travail et aider sa famille reste?e en Italie. Mais j'apprenais alors qu'il e?tait alle? jusqu'a? changer de pre?nom pour s'inte?grer, de me?me qu'abandonner l'italien pour parler franc?ais. Cela m'a e?norme?ment e?mu. Je pense que j'avais cette histoire en moi depuis toujours, c?a a e?te? l'e?le?ment de?clencheur. Ce lien qui persiste de ge?ne?ration en ge?ne?ration m'est tre?s cher et c'est ce que j'ai voulu retranscrire avec mon livre. Le personnage principal s'appelle Melchio, le diminutif de Melchissedecco.