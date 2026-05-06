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#Roman jeunesse

Il faut aider le poney-club !

Sylvie Baussier, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh

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La série des fans d'animaux ! Naomi est fille de... vétérinaires ! Elle adore les animaux : ils font partie de sa vie. Alors quand elle apprend qu'un poney-club va ouvrir près de chez elle, elle est aux anges ! Mais Paolo, le propriétaire du club, panique : rien n'est prêt pour l'inauguration... Heureusement, on peut toujours compter sur Naomi et son ami Justin pour donner un coup de main ! Avec des pages bonus avec plein d'infos sur tes animaux préférés ! Premier romans, lecture en autonomie, dès 7 ans. Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.

Par Sylvie Baussier, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh
Chez Play Bac

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Auteur

Sylvie Baussier, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh

Editeur

Play Bac

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Il faut aider le poney-club !

Sylvie Baussier, Dinh julien Tran, Julien Tran Dinh

Paru le 06/05/2026

70 pages

Play Bac

6,50 €

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Scannez le code barre 9791070161289
9791070161289
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