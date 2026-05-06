Il faut aider le poney-club !

La série des fans d'animaux ! Naomi est fille de... vétérinaires ! Elle adore les animaux : ils font partie de sa vie. Alors quand elle apprend qu'un poney-club va ouvrir près de chez elle, elle est aux anges ! Mais Paolo, le propriétaire du club, panique : rien n'est prêt pour l'inauguration... Heureusement, on peut toujours compter sur Naomi et son ami Justin pour donner un coup de main ! Avec des pages bonus avec plein d'infos sur tes animaux préférés ! Premier romans, lecture en autonomie, dès 7 ans. Chaque tome peut être lu indépendamment des autres.