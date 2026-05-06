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Tomb Raider King T08

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Une opération conjointe avec Wade est lancée pour éliminer Julian. Profitant des faiblesses de son artefact, Juheon parvient à le neutraliser et à le forcer à se rallier à lui. Mais lorsqu'il tente de trahir Wade et de conquérir le Tombeau des Epidémies avec son nouvel allié, la situation bascule et il tombe dans un piège potentiellement fatal. Le danger menace désormais tout le groupe... Fort de ses connaissances, Juheon parviendra-t-il encore une fois à les sortir de ce bourbier ?

Chez Pika Edition

|

Editeur

Pika Edition

Genre

Manga

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Tomb Raider King T08

Paru le 13/05/2026

308 pages

Pika Edition

15,95 €

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Scannez le code barre 9791043307034
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