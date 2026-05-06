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La musique de film chez Quentin Tarantino

Philippe Roure

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" Pour moi, les films et la musique vont de pair. Quand j'écris un script, l'une des premières choses que je fais est de trouver la musique que je vais jouer pour la séquence d'ouverture. " Quentin Tarantino Depuis son premier long-métrage, Reservoir Dogs (1992), Quentin Tarantino apporte un soin particulier aux bandes-son de ses films, choisissant musiques et chansons dans le répertoire des années 1960 et 1970, explorant divers genres musicaux et exhumant au passage raretés et morceaux cultes. Pour le metteur en scène des iconiques Pulp Fiction, Jackie Brown ou Once Upon a Time in... Hollywood, la bande-originale fait partie intégrante de l'équation sophistiquée de ses films, jusqu'à jouer parfois un véritable rôle dans l'intrigue. Possédant une énorme collection de disques qu'il range dans une pièce spéciale à côté de sa chambre, Tarantino accompagne ses premières sessions d'écriture d'une recherche musicale afin de concrétiser le projet en cours. C'est ni plus ni moins une playlist que le réalisateur concocte pour chacun de ses films. Seule exception à la règle : la B. O. des Huit Salopards, récupération de la musique d'Ennio Morricone, composée à l'origine pour The Thing, que John Carpenter refusa. Journaliste et réalisateur de documentaires, Philippe Roure livre un travail minutieux et fascinant sur l'univers musical baignant l'oeuvre cinématographique de l'un des réalisateurs les plus doués de sa génération.

Par Philippe Roure
Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Philippe Roure

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Histoire du cinéma

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La musique de film chez Quentin Tarantino

Philippe Roure

Paru le 06/05/2026

240 pages

Hugo et Compagnie

19,95 €

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