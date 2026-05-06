The Wind Weaver

Magie et aventure tourbillonnent dans cette romance envoûtante où une jeune femme ravive les braises d'une ancienne prophétie, déclenchant une tempête qui pourrait sauver son royaume ou les condamner tous. Anwyvn, déchiré par la guerre, est en proie à la peur de la magie. Les halflings comme Rhya Fleetwood sont tués à vue. Mais l'exécution de Rhya est interrompue par un sauveur inattendu, bien plus terrifiant que ses tueurs potentiels, le mystérieux et mercenaire commandant Scythe. Entre les griffes de ce nouvel ennemi, Rhya se retrouve à lutter pour sa vie dans les étendues arides des Terres du Nord. Pourtant, plus elle s'éloigne de chez elle, plus elle apprend que rien n'est ce qu'il semble être – ni son redoutable ravisseur, ni le fléau qui ravage son royaume moribond, ni même elle-même. Car Rhya n'est pas une halfling ordinaire. L'étrange tache de naissance sur sa poitrine et le vent qu'elle appelle instinctivement signifient qu'elle est un vestige, l'une des quatre âmes dispersées à travers Anwyvn, destinées à restaurer l'équilibre de la magie... ou à mourir en essayant. Mais maîtriser le pouvoir qui est en elle n'est qu'un début. Le désir pour le commandant - un homme en qui elle ne peut jamais avoir confiance, un homme qui a ses propres plans - brûle aussi férocement que les tempêtes qui battent sa cage thoracique pour se libérer. Rhya doit choisir : étouffer les flammes... ou les laisser la consumer.