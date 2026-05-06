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404 Demons Tome 6

Mochi

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Découvrez le volume 6 de l'histoire de résurrection fantasy de Momotarô, plus palpitante que jamais ! Après s'être infiltrés sur le yacht de Mizuki Shinonome dans le but d'en exterminer les démons et de secourir de potentiels alliés, Momotarô et Saruhiko se retrouvent soudain nez à nez avec le démon Aruji Kokonoe, leur vieux Némésis. Malheureusement, ce dernier parvient à dévorer l'énergie vitale de Saruhiko, ce qui lui permet de retrouver sa pleine puissance. Afin de pallier cette situation catastrophique, Ôkamuzumi libère en urgence la puissance de Momotarô, mais pas forcément comme il l'espérait...

Par Mochi
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Mochi

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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404 Demons Tome 6

Mochi trad. Aurélie Lafosse-Marin, Vega

Paru le 06/05/2026

178 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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