Star Wars - The Mandalorian

Lorsque le mercenaire mandalorien Din Djarin est recruté pour retrouver une cible, il est loin de se douter que sa vie va être bouleversée. Entre les factions encore actives de l'Empire, la Nouvelle République qui tente d'imposer son autorité et les règles strictes du Code qu'il doit respecter, le Mandalorien se retrouve face à la plus complexe des missions : garder un enfant en vie. Retrouvez l'intégralité des deux premières saisons de la série dans un luxueux volume. Avec la sortie de The Mandalorian and Grogu (suite de la série à succès de Disney+), Star Wars fait son retour au cinéma après six ans et demi d'absence. Pour accompagner cet événement, Panini Comics propose aux fans plusieurs versions des adaptations en comics des premières saisons. Cette édition réunit l'intégralité des deux premières saisons, dans des épisodes produits par Marvel. Outre des finitions métallisées sur la couverture, le volume inclut également l'épisode 1 proposé en noir & blanc, en bonus.