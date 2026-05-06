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Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 7

Waki Yamato

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Ukifune s'est installée chez Naka no kimi, à la résidence de la Deuxième Avenue. Lorsque Kaoru vient lui rendre visite, Naka no kimi lui propose de rencontrer la jeune femme. Mais Kaoru, jugeant la situation trop précipitée, préfère décliner. Peu après, le prince Niou rentre à la résidence et aperçoit Ukifune. Intrigué, il laisse parler sa curiosité et s'introduit dans sa chambre... Le Dit du Genji est une oeuvre majeure de la littérature japonaise du XIe siècle que l'on attribue à Murasaki Shikibu. Elle est considérée comme le premier roman psychologique et représente un témoignage précieux sur la culture, la politique et les moeurs de la période Heian, marquée par de nombreuses mutations et par l'importance de la cour impériale. Jeune veuve, l'autrice devient dame de compagnie à la cour. Son existence au sein de l'élite impériale va lui inspirer cette oeuvre magistrale dans laquelle évoluent près de 300 personnages sur plus de 2000 pages. A travers le destin politique et les intrigues amoureuses du prince Genji, Shikibu nous offre un trésor historique réfléchissant sur la condition féminine et les comportements humains de l'époque. Le Dit du Genji continue d'inspirer de nombreux artistes comme Waki Yamato, dont l'adaptation en manga a été publiée entre 1979 et 1993 dans le prestigieux magazine Mimi des éditions Kodansha. Elle a connu un succès phénoménal avec plus de 18 millions d'exemplaires vendus au Japon. Si cette oeuvre s'inscrit comme le plus grand succès de sa carrière, l'autrice est aussi connue pour d'autres titres écrits en parallèle de AsakiYumeMishi comme Mon chéri Coco ou bien Marc et Marie (Haikara-san Ga Toru).

Par Waki Yamato
Chez Panini comics

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Auteur

Waki Yamato

Editeur

Panini comics

Genre

Shojo/fille

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Asaki Yumemishi - Le dit du Genji Tome 7

Waki Yamato

Paru le 13/05/2026

Panini comics

19,99 €

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