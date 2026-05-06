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Star Wars (2025) Tome 1

Phil Noto, Alex Segura

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Alors que la Nouvelle République tisse de nouvelles alliances, des pirates s'attaquent aux routes d'approvisionnement et sèment le chaos dans la Galaxie. Luke Skywalker doit plonger dans les bas-fonds pour découvrir qui se cache derrière ces raids meurtriers. Découvrez les pirates Nagai et une multitude d'ennemis qui menacent Luke, Leia, Han Solo et les autres héros de cette galaxie lointaine. Une nouvelle série principale Star Wars qui se déroule dans une époque encore très peu explorée : celle qui suit Le Retour du Jedi. Après la trilogie La Bataille de Jakku, retrouvez Luke Skywalker et les héros de la Rébellion, alors qu'ils tentent de concrétiser leur rêve d'une Galaxie unifiée, sous la bannière de la République.

Par Phil Noto, Alex Segura
Chez Panini comics

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Auteur

Phil Noto, Alex Segura

Editeur

Panini comics

Genre

Comics divers

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Star Wars (2025) Tome 1

Phil Noto, Alex Segura

Paru le 06/05/2026

128 pages

Panini comics

19,00 €

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