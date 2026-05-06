Star Wars (2025) Tome 1

Alors que la Nouvelle République tisse de nouvelles alliances, des pirates s'attaquent aux routes d'approvisionnement et sèment le chaos dans la Galaxie. Luke Skywalker doit plonger dans les bas-fonds pour découvrir qui se cache derrière ces raids meurtriers. Découvrez les pirates Nagai et une multitude d'ennemis qui menacent Luke, Leia, Han Solo et les autres héros de cette galaxie lointaine. Une nouvelle série principale Star Wars qui se déroule dans une époque encore très peu explorée : celle qui suit Le Retour du Jedi. Après la trilogie La Bataille de Jakku, retrouvez Luke Skywalker et les héros de la Rébellion, alors qu'ils tentent de concrétiser leur rêve d'une Galaxie unifiée, sous la bannière de la République.