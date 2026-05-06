Doom World : Le règne de Fatalis Tome 7 . Edition collector

Fatalis est quasiment devenu l'égal d'un dieu. Mais qu'en pensent les dieux ? Les Fugitifs entendent bien protéger leur allié Fatalibot, destiné à réintégrer l'esprit de ruche des disciples du tyran. Le Hulk rouge affronte le Loup-Guerrier et les Avengers Supérieurs livrent leur dernier combat face à une annihilation totale ! Avant-dernier numéro de DOOM WORLD, qui explore toutes les répercussions de l'événement One World Under Doom. La cerise sur le gâteau ce mois-ci : un numéro spécial consacré aux personnages de G. O. D. S. , la série de Jonathan Hickman qui inventait tout un pan de la cosmologie Marvel. Et c'est Ryan North, le scénariste du crossover (et de la série Fantastic Four) qui s'en charge !