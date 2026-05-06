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#Manga

Once Upon a Crime Tome 4

Aoyagi Aito, Kanoka Tana, Aito Aoyagi

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Le voyage du Petit Chaperon Rouge, décidé à venger sa grand-mère de la Petite Fille aux Allumettes, touche à sa fin... mais Senri se révèle être un espion d'Ellen ! Emprisonnée, la jeune héroïne semble prise au piège. Son histoire connaîtra-t-elle un happy end ? Découvrez-le dans le dernier tome de cette captivante adaptation manga du roman d'enquête éponyme. Quand le Petit Chaperon Rouge mène l'enquête, cela donne naissance à une aventure aussi magique qu'inattendue ! Once Upon a Crime est l'adaptation manga du roman à succès de Aito Aoyagi. Cet auteur prolifique, qui est également l'auteur de plusieurs autres mangas, possède un riche parcours littéraire. Aux dessins, Tana Kanoka, une artiste encore peu connue en France, mais dont les séries rencontrent un grand succès au Japon. A travers ce manga, l'auteur réinvente les grands contes, les plongeant dans un genre policier et les transformant en thriller captivant. Saupoudré d'un humour noir surprenant et bien dosé, ce récit nous dévoile un tout autre visage des personnages qui ont bercé notre enfance. Un drama inspiré de cet univers coloré et sombre est disponible sur Netflix depuis 2023.

Par Aoyagi Aito, Kanoka Tana, Aito Aoyagi
Chez Panini comics

|

Auteur

Aoyagi Aito, Kanoka Tana, Aito Aoyagi

Editeur

Panini comics

Genre

Seinen/Homme

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Once Upon a Crime Tome 4

Aoyagi Aito, Kanoka Tana, Aito Aoyagi

Paru le 20/05/2026

Panini comics

8,29 €

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