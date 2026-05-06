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Le bal maudit

Escabasse Sophie, Sophie Escabasse

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Ces derniers temps, la vie d'Effie n'est pas de tout repos. A seulement 12 ans, l'apprenti-sorcière doit jongler entre ses amis et ses entraînements, mais également enquêter sur l'étrange comportement de la grande soeur d'Oliver, Fanny... Après d'inquiétantes découvertes, Effie et Garance n'ont plus le choix, elles doivent infiltrer le bal de promo du lycée de Fanny pour comprendre ce qu'il se passe... quitte à boire une potion de vieillissement ! Un nouveau tome bourré d'action pour notre apprentie sorcière new-yorkaise ! Comme toujours, Effie est une héroïne lumineuse à laquelle le lecteur n'aura aucun mal à s'attacher tandis qu'elle affronte autant les tracas de l'adolescence que des adversaires magiques. Sophie Escabasse, du rire au charme Entre moments de sororité, d'enquêtes mystérieuses et de combats explosifs, ce nouvel opus promet une histoire pleine de rebondissements, où l'amitié et la magie s'unissent. Préparez-vous à plonger dans un monde où tout peut arriver, porté par l'humour et le crayon de Sophie Escabasse.

Par Escabasse Sophie, Sophie Escabasse
Chez Bayard jeunesse

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Auteur

Escabasse Sophie, Sophie Escabasse

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Aventure

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Le bal maudit

Escabasse Sophie, Sophie Escabasse trad. Den dries sidonie Van, Sidonie Van den Dries

Paru le 06/05/2026

256 pages

Bayard jeunesse

19,90 €

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