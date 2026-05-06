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Immortelles

Philippe Durant

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Leur beauté fascinait le monde - leurs derniers jours racontent une autre histoire. Elles furent des icônes mondiales. Des visages aimés, désirés, projetés sur les écrans du monde entier. Brigitte Bardot, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Judy Garland, Greta Garbo, Audrey Hepburn, Annie Girardot, Mireille Darc... Derrière la gloire et les projecteurs, leurs vies se sont achevées loin du mythe, dans le silence, parfois celui des dernières heures. Dans Immortelles, Philippe Durant raconte les ultimes moments de 30 actrices. Trente récits pour saisir ces instants de bascule où la légende s'efface et où la femme réapparaît, au plus près des faits et des témoignages existants. Un livre sensible, qui interroge le revers de la célébrité et pose une question simple et vertigineuse : comment meurt-on quand on a été immortelle ? A propos de l'auteur Historien et journaliste du cinéma français, Philippe Durant a écrit de nombreuses biographies de référence. Auteur de l'ouvrage à succès La Bande à Gabin (Sonatine, 2009), il a également publié Alain Delon, un destin français (Nouveau Monde, 2024), salué pour son exhaustivité et ses témoignages inédits.

Par Philippe Durant
Chez HarperCollins France

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Auteur

Philippe Durant

Editeur

HarperCollins France

Genre

Acteurs

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Immortelles

Philippe Durant

Paru le 06/05/2026

340 pages

HarperCollins France

19,90 €

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