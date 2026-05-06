Les Evangiles disent-ils vrai ?

On estime souvent que la vérité de la Bible et des Evangiles ne concerne que les croyants et relève d'une simple affaire de foi personnelle, étrangère à la réalité des faits. Pour y répondre, cet ouvrage examine les écrits fondateurs du christianisme avec les méthodes de l'enquête historique, selon les mêmes exigences appliquées à tout texte de l'Antiquité : que savons-nous des manuscrits originaux et ont-ils été biaisés par la transmission ? Les récits correspondent-ils à la réalité de l'époque ? Que peut-on affirmer de l'authenticité des textes et de leurs auteurs, les évangélistes ? Ce livre donne au lecteur les éléments nécessaires pour éclairer son jugement et former sa culture. Croire les Evangiles, c'est aussi être assuré qu'ils ne reposent pas sur un mythe, mais bien sur un récit historique véridique qui traverse les siècles. Matthieu Lavagna est un auteur-conférencier travaillant dans le domaine de l'apologétique pour l'association Marie De Nazareth depuis 2021. Diplômé de mathématiques, passionné de philosophie et de théologie, ses travaux concernent principalement la défense rationnelle de la foi catholique.