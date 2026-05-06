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#Album jeunesse

Bienvenue mon bébé !

Margaux Grappe, Raphaële Glaux

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Aujourd'hui, maman et papa son deux, mais demain, ils seront... trois ! Bébé est né ! Un joli album à découpes pour raconter l'arrivée joyeuse de bébé dans la vie de ses parents. Un album pour parler de la naissance à son bébé Pour chaque couple d'animaux (les éléphants, les baleines, les chouettes, etc.), on tourne la page et... surprise ! Bébé apparait. L'album se termine sur l'arrivée d'un petit bébé humain auprès de ses parents. L'album idéal pour raconter à bébé son histoire et celle de ses parents. Un jeu de découpes pour un effet de surprise garanti Sur chaque page, une petite découpe laisse apparaître un détail de la page suivante. Un système qui stimule la curiosité de bébé et accentue l'effet de surprise. Un premier livre d'éveil rempli de tendresse Un premier album coloré et plein de vie grâce aux adorables illustrations de Margaux Grappe. Le texte de Raphaële Glaux joue sur la répétition pour créer une petite comptine à lire et à relire à son tout-petit !

Par Margaux Grappe, Raphaële Glaux
Chez Tourbillon

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Auteur

Margaux Grappe, Raphaële Glaux

Editeur

Tourbillon

Genre

Livres rabats, tirettes

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Bienvenue mon bébé !

Margaux Grappe, Raphaële Glaux

Paru le 06/05/2026

26 pages

Tourbillon

11,90 €

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Scannez le code barre 9791027613854
9791027613854
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