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#Roman francophone

Elle a le regard qui tue

Virginie Lloyd

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Lily est rédactrice de notices. Son monde idéal ? Un univers régi par des schémas de montage, des listes d'effets secondaires et des protocoles millimétrés. Son rêve ? Vivre seule, entourée de post-it. Mais dans la vie de Lily, il y a... les autres. Et pour eux, Lily n'a pas de mode d'emploi. Surtout pour son patron, dont l'existence même est une erreur de conception. Alors, quand elle le tue sans faire exprès, elle se dit que c'est peut-être la solution. Pour contrer ses sombres pensées, Lily se tourne vers le développement personnel qui lui suggère d'éliminer les problèmes un à un. Comment résister à l'envie de tuer avec des conseils pareils ? Et entourée de gens qui la poussent à bout ? Comme cette concierge qui s'en prend à son chat et celui qui menace ses amis... Mais rapidement dépassée par le chaos qui guette, Lily va devoir improviser.

Par Virginie Lloyd
Chez City Editions

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Auteur

Virginie Lloyd

Editeur

City Editions

Genre

Littérature classique

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Elle a le regard qui tue

Virginie Lloyd

Paru le 13/05/2026

368 pages

City Editions

18,90 €

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Scannez le code barre 9782824625225
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