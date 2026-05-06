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#Roman jeunesse

Erêves

Stéphane Servant

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Imaginez un monde qui s'appellerait Erêves. Un monde où les rires feraient peur et les larmes feraient rire. Où les monstres seraient inoffensifs et les normaux monstrueux. Où le chant le plus pur terroriserait le public. Un endroit où une paire de corne, un chaudron en guise de crâne ou une tête de chat n'auraient rien d'extraordinaire. Imaginez basculer dans ce monde et ne pas pouvoir en sortir. Jonas et sa soeur Mila vont s'y perdre comme beaucoup d'autres enfants avant eux. Et comme beaucoup d'autres enfants avant eux, Jonas et Mila vont apprendre une chose importante sur Erêves : il y existe mille-et-un dangers mais un seul endroit où être en sécurité. Et ce refuge s'appelle le Cirque d'Erêves.

Par Stéphane Servant
Chez Editions du Rouergue

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Auteur

Stéphane Servant

Editeur

Editions du Rouergue

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Erêves

Stéphane Servant

Paru le 06/05/2026

400 pages

Editions du Rouergue

19,00 €

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