La cascade sans issue

"C'est pas une série Netflix et je n'ai rien inventé". Voilà ce que dit Arthur. Sa soeur a disparu. Sans laisser aucune trace ni la moindre piste. Pendant les dernières vacances avec lui et leurs parents. Un séjour tranquille qui a basculé dans le pire... Arthur est encore sous le choc. Plein de doutes et d'incompréhensions. En proie à des sentiments de perte, d'abandon... et de deuil. Il raconte peu à peu les circonstances de cette disparition. Et retrace les évolutions de l'enquête. Dont les incertitudes bouleversantes résonnent avec les échos du fracas de la cascade. Pour son retour au roman noir, Guillaume Guéraud met nos nerfs à rude épreuve et nous offre un régal de suspens.