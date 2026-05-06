La romance dark academia qui a conquis les lecteurs sur Wattpad. Le tome 3 est intitulé Euphoria. Harry Woods veut tout oublier. Après le terrible drame qu'il a vécu, il plonge dans une dangereuse quête de vérité. Pour fuir la douleur dont il est prisonnier, il cherche désespérément de l'adrénaline partout où il peut la trouver. Y compris aux côtés de Victoria, à qui il essaye d'apprendre à revivre. Victoria White veut se retrouver. Enfin libérée après trois années passées dans un hôpital psychiatrique, elle tente de se reconstruire. Alors que sa première année à l'université d'Oxford débute, Victoria peine à laisser derrière elle ses traumatismes et à comprendre le véritable sens de sa liberté. Dans cette détresse qu'ils partagent naît une euphorie intense. Au coeur de ce chaos fait de rédemption et de danger, peuvent-ils réellement se fier au pouvoir des Epines Royales ? Oxford abrite de nombreux secrets, et certains pourraient se révéler mortels...