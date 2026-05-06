The Sea Spinner

Rhya Fleetwood en a assez d'être un pion dans les guerres des autres. La jeune tisseuse de vent a besoin d'apprendre à maîtriser sa magie. Elle a déjà perdu ses amis, son nouveau foyer... Va-t-elle perdre Penn aussi ? Il est indéniable qu'une passion brûlante les unit, mais au lendemain de la bataille, le Vestige du Feu brûle d'envie de reconstruire son royaume et d'assouvir son besoin inextinguible de vengeance. Et il n'est pas le seul à murmurer à Rhya à travers le vent. Depuis la lointaine cité insulaire d'Hylios, une autre voix l'appelle. Un autre lien l'attire. Le roi Soren, Vestige de l'Eau, est aussi différent de Penn que les étincelles le sont de la brume. Plus il lui en apprend sur la magie qui les lie, plus Rhya est troublée quant à son avenir en tant que Vestige, à ses désirs les plus profonds et à son rôle dans la guerre à venir. Tiraillée entre le feu et la mer, entre le roi qui pourrait lui briser le coeur et celui qui comprend son potentiel, Rhya devra enfin assumer son pouvoir... ou risquer de le perdre complètement.