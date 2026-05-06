1870. Arthur Rimbaud a seize ans lorsqu'il écrit les poèmes composant Les cahiers de Douai, à travers les poèmes d'un adolescent en révolte contre la misère, l'oppression et le racisme, ces textes aux thèmes novateurs portent les prémices de la poésie moderne... Il y a une évidence pour Damien Cuvillier d'illustrer ces poèmes écrits lors de l'adolescence du poète, qu'il a racontée dans les deux premiers tomes de Voleur de feu, sa biographie de Rimbaud en bande dessinée. Les cahiers de Douai est au programme du bac des 1re générale et technologique. Après une première fugue du 29 août au 5 septembre 1870, Arthur Rimbaud est recueilli par son professeur de rh. torique Georges Izambard. Il est hébergé à Douai chez les tantes de ce dernier, les demoiselles Gindre. Rimbaud dépose le 26 septembre 1870 chez le poète et éditeur douaisien Paul Demeny une première liasse de quinze poèmes. Il profite d'un second séjour en octobre à Douai, à l'issue d'une deuxième fugue, durant la guerre franco-prussienne, pour livrer à Demeny sept nouveaux sonnets. Il lui écrivit plus tard : "Brûlez, je le veux, et je crois que vous respecterez ma volonté comme celle d'un mort, brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai". Demeny n'en fit rien. Demeny vendit le recueil à Rodolphe Darzens, premier biographe du poète. Le recueil passa ensuite entre les mains de l'éditeur Léon Genonceaux et même entre celles de Stefan Zweig, qui acheta les deux liasses aux enchères de l'hôtel Drouot en 1914 et les conserva jusqu'à sa mort en 1942. Les poèmes contenus dans ces cahiers sont édités pour la première fois en 1891, dans Reliquaire, poésies. Une exposition à la maison des ailleurs à Charleville Mézières. Les dessins de ce recueil - en partie réalisés à la maison Rimbaud - et des pages de Voleur de feu y seront exposés de juin 2026 au début de l'année 2027 et seront présentés au festival Cabaret vert en août 2026.