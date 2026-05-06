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Lou des bois

Violette Bernad, Camille Royer

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Lou et Yuika sont deux amies inséparables. Elles vivent chacune d'un côté du bois, reliées par un sentier, comme un fil invisible qui les unit. En hiver, ce sont deux petites filles qui jouent. L'une d'elles cherche à dire ce qui la hante sans parvenir à être écoutées. Au printemps, pré-ados boudeuses, elles sont enfermées dans un pacte de silence. En été, l'adolescence laisse éclater le désir, l'incompréhension et la colère. En automne, devenues jeunes adultes, elles parviendront à trouver les mots pour nommer l'inceste... et entamer une forme de lutte. A hauteur d'enfants, d'adolescentes, de jeunes filles, puis d'adultes, c'est l'histoire de deux filles qui grandissent ensemble et qui tentent de survivre, pour l'une, et de comprendre, pour l'autre, l'indicible. Après Triso Tornado, histoire d'une famille avec trisomie 21 (Futuropolis - 2021), salué pour sa justesse et sa sensibilité, Violette Bernad et Camille Royer unissent de nouveau leurs talents pour réaliser ce récit puissant et nécessaire. Une expérience de lecture augmentée : dans le prolongement du récit, la BD sera accompagnée de deux chansons originales composées par Melba, autrice compositrice. Disponibles sur les plateformes dès la sortie du livre, elles pourront aussi être interprétées en live lors de rencontres autour du livre.

Par Violette Bernad, Camille Royer
Chez Futuropolis Gallisol Editions

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Auteur

Violette Bernad, Camille Royer

Editeur

Futuropolis Gallisol Editions

Genre

Divers

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Lou des bois

Violette Bernad, Camille Royer

Paru le 06/05/2026

184 pages

Futuropolis Gallisol Editions

25,00 €

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Scannez le code barre 9782754842242
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