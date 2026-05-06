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#Roman francophone

Fils prodigues

Colin Barrett

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Deux petits escrocs du comté de Mayo enlèvent Doll English, le jeune frère d'un homme du coin qui leur doit quelques milliers de dollars pour dette de drogue. Ils se terrent le temps d'un week-end chez Dev, âme sensible et introvertie, dont la ferme isolée constitue l'endroit idéal où attendre la rançon. Portrait d'une poignée d'âmes en peine et d'une génération perdue, ce roman rend grâce à ces vies dont les rêves s'effilochent avant même qu'on y croie, et contient autant d'amour et d'humanité qu'un film de Ken Loach. "Un premier roman qui touche au coeur" , Dennis Lehane Sélection Booker Prize 2024 et lauréat du prestigieux prix Nero.

Par Colin Barrett
Chez Rivages

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Auteur

Colin Barrett

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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Fils prodigues

Colin Barrett trad. Charles Bonnot

Paru le 06/05/2026

272 pages

Rivages

8,90 €

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