Un sort enviable

Julien Klein aurait pu mener une vie tranquille et, somme toute, réussie. Marié à Mathilde, psychologue reconnue, père de deux fils, Jonathan qui se passionne pour les sciences économiques et sociales, et Arthur, brillant joueur d'échecs, il pourrait même faire envie. Sauf qu'Arthur souffre d'une forme rare d'autisme qui handicape ses rapports aux autres et que bientôt, Mathilde va se séparer de lui. Lorsque Arthur quitte la maison du jour au lendemain et sans explication, c'est le coup de grâce. Mais pour Julien, la dérive ne fait que s'aggraver ; il comprend qu'elle avait commencé il y a bien longtemps, quand il avait appris fortuitement à l'adolescence qu'il était juif...