Un matin de printemps, un étranger arrive dans la petite ville américaine de Golden. Personne ne sait d'où il vient. Ni pourquoi. Il s'appelle Theo. Et pose bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il se rend au café du coin, où quatre-vingt-douze portraits sont accrochés aux murs - des dessins au crayon des habitants de Golden réalisés par un artiste local. Il les achète, un par un, afin de les remettre entre les mains de leurs "véritables propriétaires" . A chaque rencontre, une histoire est racontée, une amitié naît et une vie est transformée. Ode au don et à la bienveillance, au regard porté sur l'autre, Theo est un roman sur le pouvoir de la générosité, l'importance de l'émerveillement pour mener une vie pleine de sens. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides "Son récit rappelle ceux de Paulo Coelho, il nous apprend à regarder avec respect les multiples bifurcations de la vie". The Washington Post "Theo est un véritable miracle de bouche-à-oreille". The New York Times "Poignant". Publishers Weekly