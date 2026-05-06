Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Roman étranger

Theo

Allen Levi

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un matin de printemps, un étranger arrive dans la petite ville américaine de Golden. Personne ne sait d'où il vient. Ni pourquoi. Il s'appelle Theo. Et pose bien plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Il se rend au café du coin, où quatre-vingt-douze portraits sont accrochés aux murs - des dessins au crayon des habitants de Golden réalisés par un artiste local. Il les achète, un par un, afin de les remettre entre les mains de leurs "véritables propriétaires" . A chaque rencontre, une histoire est racontée, une amitié naît et une vie est transformée. Ode au don et à la bienveillance, au regard porté sur l'autre, Theo est un roman sur le pouvoir de la générosité, l'importance de l'émerveillement pour mener une vie pleine de sens. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sophie Aslanides "Son récit rappelle ceux de Paulo Coelho, il nous apprend à regarder avec respect les multiples bifurcations de la vie". The Washington Post "Theo est un véritable miracle de bouche-à-oreille". The New York Times "Poignant". Publishers Weekly

Par Allen Levi
Chez Jean-Claude Lattès

|

Auteur

Allen Levi

Editeur

Jean-Claude Lattès

Genre

Littérature anglo-saxonne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Theo par Allen Levi

Commenter ce livre

 

Theo

Allen Levi trad. Sophie Aslanides

Paru le 06/05/2026

456 pages

Jean-Claude Lattès

22,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782709677363
9782709677363
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Après Grasset, où aller ? 4000 éditeurs indépendants prêts à accueillir les auteurs Jean-Benoît Meybeck est mort à 53 ans : la BD perd un auteur engagé Meilleures ventes : Fred Vargas garde la première place, devant One Piece et Valérie Perrin Le manque d'envie, principal obstacle à la lecture ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.