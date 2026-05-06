Les Disparus de Germinal

Metz, 1795. Firmin Loiseau, menuisier et meneur révolutionnaire, disparaît lors d'une émeute de la faim. Sa compagne, Félicité, jeune blanchisseuse, refuse de croire au hasard. Car le même jour, deux autres hommes s'évanouissent dans l'ombre : le directeur du théâtre et un vigneron jacobin... Tous liés par un mystérieux réseau. Le maire, Barbé-Marbois, confie l'affaire à Augustin Duroch. Le voilà plongé dans les entrailles d'une ville rongée par les complots royalistes, les règlements de comptes et la violence des muscadins. Entre passages secrets, cadavres repêchés dans la Moselle et trahisons insoupçonnées, la vérité se révèle plus sombre qu'imaginée. Félicité, déchirée entre amour et vengeance, est porteuse d'un mystère qui pourrait tout faire basculer. Un pacte scellé dans la douleur, des loyautés brisées, et une quête de justice qui mènera certains à leur perte